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В Госдуме заявили, что НАТО усомнилось в Зеленском

Депутат Белик: саммит НАТО в Вильнюсе станет для Зеленского «коленопреклонным»

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Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик высказал мнение, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, станет для президента Украины Владимира Зеленского «коленопреклонным», поскольку страны Запада усомнились в его возможностях. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что ожидает от саммита предложения для вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Саммит НАТО будет для Зеленского коленопреклонным. Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и «хотелкам» Зеленского», — заявил Белик.

По его словам, Вооруженные силы Украины в ходе наступления в зоне спецоперации потеряли большое количество техники и военнослужащих. Все это, считает Белик, оставляет Зеленскому единственный выход — «упасть на колени» на саммите НАТО и «облобызать ботинки» западным союзникам, чтобы подкинули еще танков, артиллерии.

Белик отметил, что западные страны, скорее всего, денег Зеленскому дадут, но «не от щедрот, а по необходимости».

Накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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