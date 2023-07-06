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В Грузии заявили, что Украина пытается помешать стране войти в Евросоюз

Вице-спикер парламента Грузии заявил, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию в стране

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Власти Украины приняли несправедливое и необоснованное решение об отправке грузинского посла на родину из-за ситуации вокруг экс-президента республики Михаила Саакашвили, считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, передает грузинский «Первый канал». По его словам, подобные шаги вызывают лишь разочарование.

«На Украине прекрасно знают, какую мощную политическую, правовую и гуманитарную помощь они получали от Грузии во все критические моменты. Смена власти в Грузии — особая тема для Украины, и они этого не скрывают <…> сейчас идет попытка как-то не дать статус [кандидата в Евросоюз] Грузии, чтобы это вызвало напряжение в обществе и поднялась новая волна дестабилизации», — отметил Вольский.

Он также добавил, что руководство Украины так относится к грузинским властям, потому что они отказались вступать в украинский конфликт, а также организованно отправлять добровольцев Киеву.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Европарламенте призвали Грузию «играть по их правилам» для получения статуса кандидата в ЕС.

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