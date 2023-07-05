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НАТО подтвердило создание Совета с Украиной

В Североатлантическом альянсе подтвердили решение создать Совет Украина – НАТО

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Shutterstock

Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН), сообщается в официальной повестке дня саммита, передает ТАСС.

Первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля, во второй день саммита, заявили в НАТО.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что июльский саммит в Литве посетит украинский лидер Владимир Зеленский. По словам источника издания, новый орган будет служить пропуском к будущему членству Украины в НАТО.

Между тем заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО нет консенсуса по продвижению членства Украины в альянсе.

Сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что условием вступления Украины в альянс будет ее победа в конфликте с Россией.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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