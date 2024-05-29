Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили склад с оружием ВСУ

Минобороны: силы РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Чарвоный маяк Херсонской области.

В течение суток украинские войска лишились до 35 бойцов, а также четырех автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30.

Также министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 31 вражеский беспилотник.

До этого начальник службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов рассказал, как защищают Москву и регионы от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в каждом российском регионе присутствуют представители министерства обороны России, которые решают вопросы защиты субъектов от беспилотников.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами