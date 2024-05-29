Российские войска уничтожили склад с оружием ВСУ

Российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение военнослужащим 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Чарвоный маяк Херсонской области.

В течение суток украинские войска лишились до 35 бойцов, а также четырех автомобилей, 122-мм гаубицы Д-30.

Также министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 31 вражеский беспилотник.

До этого начальник службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов рассказал, как защищают Москву и регионы от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в каждом российском регионе присутствуют представители министерства обороны России, которые решают вопросы защиты субъектов от беспилотников.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.