На летних верандах с 1 июня разрешат продавать алкоголь

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года продавать алкогольные напитки в летних кафе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

22 мая в Совете Федерации одобрили закон, который разрешает продажу алкогольных напитков на летних верандах кафе, баров и ресторанов.

Согласно поправкам, у гостей заведений будет возможность покупать алкогольную продукцию в «сезонной зоне обслуживания посетителей». Под такими зонами подразумевается временное сооружение или конструкция на территории, прилегающей к объекту общепита, или примыкающие к нему. При этом подобные места обязаны соблюдать требования розничной продажи алкоголя.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявлял, что в России следует запретить продажу спиртных напитков в таре объемом от 50 до 250 мл, так как алкоголь в таких маленьких емкостях отличается низкой ценой, что провоцирует россиян на его покупку.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.