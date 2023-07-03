Антимонопольной службе Чехии разрешили использовать прослушку

Чешский президент Петр Павел подписал поправки к закону, согласно которым антимонопольной службе в стране теперь будет разрешено использовать прослушку в ходе расследований возможных случаев сговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт администрации главы государства.

«Ведомство уполномочено при надзоре за заключенными секретными горизонтальными соглашениями или действиями, совершаемыми по взаимному сговору, целью которых является нарушение конкуренции, использовать как доказательства запись телефонного разговора, информацию о телефонном разговоре или записи, сделанные в ходе наблюдения за лицами… проходящими по уголовному делу», — сказано в тексте поправок.

До этого руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что наиболее очевидными и распространенными признаками заражения телефона или наличия прослушки считаются посторонние звуки или голоса во время разговора.

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