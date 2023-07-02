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Зеленский посетил Одесскую область

Зеленский сообщил, что приехал в Одесскую область и заслушал доклад командующего ВМС

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что приехал в Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС Алексея Неижпапы.

По его словам, предстоит обсудить много важных тем, в том числе обстановку в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегию развития военно-морских сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура Украины проводит расследование касательно расходования средств, выделенных на содержание бомбоубежищ в Приморском районе Одессы.

Как заявил представитель силовых структур, сославшись на источники в военной администрации Одесской области, на ремонт и оборудование укрытий в прошлом году выделили 200 млн гривен (около 478 млн рублей).

Проверки показали, что 10% из 245 сооружений оказались непригодными или ограниченно годными к использованию, временно ограниченно годными – 20%, ограниченно годными – 35%, непригодными вовсе — 35%, несмотря на то что на их ремонт и оборудование, восполнение запасов продовольствия и питьевой воды было выделено более 200 млн гривен.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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