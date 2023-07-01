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Новый посол ФРГ в РФ оценил возможность урегулирования на Украине

Ламбсдорф: пока Украина и РФ ищут преимущества на поле боя — дипломатия на заднем плане

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Imago/Global Look Press

Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что в настоящее время существует немного возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью Welt.

«В настоящий момент обе воюющие стороны, Украина и Россия, ищут преимущества на поле боя. До тех пор, пока это так, дипломатия отходит на задний план», — заявил он.

Он отметил, что в Москве он будет «дипломатично, но четко доносить», что Германия, как часть Евросоюза и НАТО, продолжит оказывать поддержку Украине.

Ламбсдорф отметил, что его задачей будет не только обсуждение вопроса по Украине. По словам будущего посла, «Москва пытается везде оказывать влияние», говоря о разных странах мира. Он отметил, что Берлин также будет на это реагировать.

21 июня стало известно, что Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, в ближайшее время он получит визу.

Ранее в Германии предложили конфисковать имущество у российских олигархов.

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