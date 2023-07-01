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Путина пригласили в Абхазию

Президент Джания созвонился с Путиным и пригласил его в Абхазию

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Абхазии Аслан Джания обратился к президенту России Владимиру Путину с приглашением посетить страну. Об этом сообщается на сайте администрации президента Республики Абхазия.

»Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

При этом стороны отметили высокий уровень взаимодействия между Москвой и Цхинвали. В период с 2002 по 2008 годы больше половины абхазов получили российское гражданство. В соответствии с соглашением 2015 года они получают пенсии из бюджета РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по инициативе абхазской стороны провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Лидер Абхазии в беседе с Путиным поддержал предпринятые российским руководством действия по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан страны и стабильности в РФ во время попытки мятежа 24 июня со стороны главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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