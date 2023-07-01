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Зеленский ввел новые санкции против РФ и Грузии

Зеленский ввел санкции против более чем 480 юр и физлиц, среди них граждане и компании РФ

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц, в том числе граждан России — руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера.

В украинский санкционный список также попало 291 юридическое лицо, в частности российские, белорусские, грузинские и казахстанские заводы и компании.

Соответствующий указом президент ввел в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов в Россию.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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