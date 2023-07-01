Глава евродипломатии рассказал, что может приблизить вступление Украины в Евросоюз

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Испания в ходе начавшегося 1 июля председательства в Совете Евросоюза планирует продвигать идею приема Украины в сообщество. Об этом он сообщил в интервью телекомпании TVE.

Боррель выразил уверенность, что председательство Испании приблизит вступление Украины в Евросоюз.

«Правительство Испании всегда поддерживало кандидатуру Украины», — отметил он.

По словам главы евродипломатии, украинским властям необходимо выполнить поставленные условия, а результаты проделанной работы будет оценивать Еврокомиссия.

Пиренейское королевство будет выполнять обязанности председателя в Совете Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве ждут начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз в декабре 2023 года. Украинский лидер назвал историческим то, что Украину посетит с визитом премьер-министр страны-председательницы ЕС Испании Педро Санчес.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.