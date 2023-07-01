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Блэр считает, что Китай сыграет важную роль в мирном решении Украинского конфликта

Экс-премьер Великобритании Блэр: Китай сыграет важную роль в мирных переговорах по Украине

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью газете Nikkei заявил, что роль Китая в мирных переговорах по Украине будет важной, хотя Киев и отверг предложенный ранее Пекином план урегулирования.

«Наступит время, когда участие Китая будет полезным [в рамках усилий по прекращению конфликта]», — сказал он.

По его словам, мирный план, который предложил Пекин, явно неприемлем для Киева. Но когда возникнет необходимость найти разумное решение путем переговоров, «роль Китая будет важна».

Также Блэр уверен, что украинский конфликт не перерастет в глобальный благодаря усилиям других стран, а также из-за позиции Китая.

24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

30 июня Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию, чтобы она «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела свои войска с Украины.

Ранее Китай призвал мировое сообщество остановить эскалацию на Украине.

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