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Лавров заявил о бессмысленности разговоров с Зеленским

Лавров: вести разговор с Зеленским бессмысленно из-за его несамостоятельности

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President Of Ukraine/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что бессмысленно вести разговор с президентом Украины, так как тот не является самостоятельной фигурой. Об этом Лавров сообщил в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии», опубликованном на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что все знают, что Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Зеленскому говорят, что надо делать и задают его линию поведения. Лавров подчеркнул, что проводя такую заданную линию, Зеленский импровизирует в зависимости от ситуации, складывающейся на конкретный день. Но при этом разговоры с ним не имеют никакого смысла.

Российский министр также отметил, что так называемая формула мира Зеленского всем хорошо известна. Она требует капитуляции и наказания России и получения с нее репараций. И только после этого, якобы, могут быть проведены переговоры о мире и достигнуты мирные договоренности.

Ранее Лавров заявил, что Россия в специальной военной операции (СВО) воюет за людей, за историю, религию, русский язык.

До этого на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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