В России запретили грузоперевозки польскими фурами

В Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением [правительства] также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область.

До этого стало известно, что Россия в качестве ответа на санкции Евросоюза может запретить въезд фур из ЕС с 1 октября.

«Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства. Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс», — рассказал один из источников, отмечая, что указанная дата «звучала только устно».

16 апреля вступил в силу запрет нахождения российских и белорусских грузовиков на территории Евросоюза. По данным Financial Times, водители пытались покинуть границы ЕС до начала действия санкций, но выезд растянулся на срок от трех до десяти дней, а протяженность очереди превысила 40 км.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.