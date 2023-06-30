Глава ЕК заявила, что для дальнейшей поддержки Киева нужно увеличивать взносы членов ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для дальнейшей поддержки Киева нужно увеличивать взносы членов ЕС. Об этом она сообщила на брифинге, передает Reuters.

Также она заявила, что ЕК обсуждает способы использования замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины и надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.

С 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 миллиардов ($328 миллиардов) активов российского центрального банка на своей территории.

По оценке Всемирного банка, Украине необходимо $411 миллиардов для восстановления в течение десяти лет, и европейские союзники Киева изучают возможности использования российских активов для этих целей.

До этого пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна готова участвовать в дискуссиях о конфискации замороженных активов российского Центробанка.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.