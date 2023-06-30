Кабмин ФРГ выразил обеспокоенность в связи с событиями во Франции

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии обеспокоено событиями во Франции, передает Bild.

«В данный момент с определенной обеспокоенностью наблюдаем за событиями во Франции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное межведомственное совещание из-за произошедших погромов в стране.

По его словам, в ходе погромов было отмечено насилие «в отношении школ, мэрий, институтов власти и республики, которым нет оправдания».

До этого беспорядки, которые начались в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего алжирского подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.