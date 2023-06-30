Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин ФРГ выразил обеспокоенность в связи с событиями во Франции

Кабмин ФРГ: правительство Германии обеспокоено событиями во Франции

close
100%
Michel Euler/AP

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии обеспокоено событиями во Франции, передает Bild.

«В данный момент с определенной обеспокоенностью наблюдаем за событиями во Франции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное межведомственное совещание из-за произошедших погромов в стране.

По его словам, в ходе погромов было отмечено насилие «в отношении школ, мэрий, институтов власти и республики, которым нет оправдания».

До этого беспорядки, которые начались в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего алжирского подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях