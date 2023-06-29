Депутат Хубезов подал документы в военкомат для отправки в зону СВО

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов подал документы в военкомат для отправки в зону боевых действий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Хубезов подал документы в военный комиссариат Кунцевского района Москвы», — заявили в партии.

Ранее актер Михаил Мамаев раскрыл детали своей работы военным корреспондентом в зоне спецоперации на Украине.

Он отметил, что «не понимал, как противник может бомбить мирных жителей, матерей с детьми. По его мнению, Киеву не важны люди, а только земля, которую нужно отвоевать».

Мамаев также рассказал историю о девочке Кате, которая «должна была стать балериной, но погибла».

По его словам, он решил отправиться в Донбасс, чтобы помочь соотечественникам. Он также упомянул о том, что родился в военной семье и сам офицер запаса.

Мамаев известен по ролям в таких проектах, как «Виват, Гардемарины!», «Месть», «В ожидании чуда», «Город соблазнов» и «Ошибка следствия».

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