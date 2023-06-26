Зеленский побывал в расположении группировки украинских войск «Хортица»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он написал, что для него честь находиться рядом с воинами подразделения и вручить им награды, а также поговорить с командующим Александром Сырским.

Командующий «Хортицы» доложил президенту детальную оперативную обстановку на Донецком направлении и озвучил перспективы ее развития, сообщает издание «Страна.ua».

Позднее Зеленский выложил еще одно видео, под которым он подписал, что находится на заправочной станции в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Он выпил кофе и сфотографировался со всеми желающими.

В начале июня Зеленский побывал в подконтрольной Киеву части Херсона, подтопленной после крушения Каховской ГЭС. По его словам, он посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения из подтопленных территорий.