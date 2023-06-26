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МИД Германии прокомментировал ситуацию в России на фоне попытки мятежа

Глава МИД ФРГ Бербок: Запад не намерен вмешиваться в ситуацию в РФ на фоне попытки мятежа

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Annegret Hilse/AP

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что западные страны не планируют вмешиваться в ситуацию в России на фоне последних событий с ЧВК «Вагнер». Об этом Бербок сообщила по прибытии на заседание глав МИД стран Европейского союза в Люксембурге, передает ТАСС.

«Речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит», — сказала она.

При этом Бербок подчеркнула, что «неясно, что произойдет с различными игроками в России».

Ранее сообщалось, что Бербок перенесла запланированную на 26 июня поездку в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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