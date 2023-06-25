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В Британии призвали провести референдум об отмене санкций против России

Свыше 10 тысяч британцев призвали провести референдум об отмене санкций против РФ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Свыше 10 тыс. граждан Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций Соединенного Королевства против Российской Федерации и прекращению помощи Украине. Об этом свидетельствует информация с сайта британского парламента.

Согласно петиции, правительство Британии, если оно не изменит собственную политику, должно провести в стране референдум по этому вопросу в течение максимум полугода.

В ее тексте говорится, что правительство Соединенного Королевства вмешалось в украинский конфликт, не имея какой-либо мандат со стороны британцев. Граждане Британии же, как указывается в петиции, «вынуждены испытывать экономические последствия», которые включают в себя «повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, безработицы, повышение налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг».

По данным сайта правительства Соединенного Королевства, петицию уже подписали 10 089 человек.

Если петицию подписывает свыше 10 тыс. человек, то на нее должно отреагировать британское правительство. В парламенте страны начнут обсуждать петицию, если она наберет больше 100 тыс. подписей.

Ранее в июне сообщалось, что правительство Британии разработало закон, который позволит королевству сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине в связи с проводимой специальной военной операцией в этой стране.

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Санкции против России
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