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Глава МИД Германии перенесла поездку в Южную Африку из-за событий в России

Bild: глава МИД Германии Бербок перенесла поездку в ЮАР из-за попытки мятежа в России

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Benjamin Westhoff/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перенесла запланированную на 26 июня поездку в Южно-Африканскую Республику, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить последние события в Российской Федерации, в частности, попытку военного мятежа, организованную Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что последствия попытки мятежа в России станут главной темой ежемесячной встречи глав Министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза, которая состоится 26 июня в Люксембурге.

До этого телеканал Sky News писал, что бойцы частной военной компании «Вагнер» могут пойти в наступление на Киев из Белоруссии. Бывший начальник генерального штаба армии Великобритании генерал Ричард Даннат считает, что украинским лидерам следует опасаться «возможного нападения Евгения Пригожина» на Киев из Белоруссии.

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Мятеж Пригожина
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