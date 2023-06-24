Макрон заявил, что создание нового миропорядка может быть спровоцировано проблемами Юга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу €CNNhttps://edition.cnn.com/videos/tv/2023/06/23/exp-gps-0623-macron-on-european-autonomy.cnn заявил, что Запад неэффективен в решении вызовов, стоящими перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата. В результате этого станут возможными появление стремлений создать новый мировой порядок.

«Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата», — заявил французский президент.

Также он добавил, что при этом продолжает считать правильной поддержку Украины, так как Запад защищает «международное право, свободу и принципы».

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз должен стать более самостоятельным образование.

До этого он говорил, что Россия дестабилизирует ситуацию в странах Африки, играя «невыгодную международному сообществу» роль.