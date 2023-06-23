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МИД России объявил о введении новых ответных санкций против ЕС

МИД заявил о расширении санкционного списка против Евросоюза в ответ на 11-й пакет санкций

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России в ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза, введенный 23 июня, сообщило, что Москва значительно расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что считают санкции ЕС нелегитимными.

В МИД добавили, что недружественные действия западных стран будут получать своевременный ответ.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, опубликовал новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. С этого дня он официально вступил в силу. Новый пакет предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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