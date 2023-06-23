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СМИ: Запад хочет переубедить не поддерживающие Украину страны на встрече в Дании

Bloomberg: на встрече лидеров Запада и Юга в Дании обсудят «формулу мира» Зеленского

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Pexels

Агентство Bloomberg сообщило, что встреча представителей «Глобального Юга» и Запада в Дании будет посвящена обсуждению «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщается, что во встрече, которая состоится в Дании, примут участие послы из Южной Африки, Бразилии и Индии, а также советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Целью встречи называют попытку Запада переубедить страны, до сих пор демонстрировавших подчеркнуто нейтральное отношение к обеим сторонам конфликтам на Украине, в пользу поддержки Киева.

Источники агентства отмечают, что встреча была назначена перед саммитом по формуле мира Зеленского, поскольку союзники Киева не хотят назначать точную дату его проведения, не заручившись «более широкой поддержкой со стороны других стран».

22 мая министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что правительство страны хотело бы в июле провести саммит, посвященный урегулированию на Украине по предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским «формуле мира».

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