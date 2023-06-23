Макрон заявил, что Россия играет невыгодную международному сообществу роль

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции Franceinfo заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в странах Африки, играя «невыгодную международному сообществу» роль.

Такое заявление французский лидер сделал на полях саммита «по новому финансовому пакту» между странами Севера и Юга в Париже, куда представители РФ не были приглашены. Саммит устраивается для получения финансовой помощи для бедных стран в рамках борьбы с климатическими угрозами.

По мнению Макрона, Россия стремится к тому, «чтобы стать единственной страной-колонизатором в 21 веке», ведя «империалистическую войну» с Украиной. Президент Франции также обвинил РФ в дестабилизации обстановки в Африке с помощью «наемной армии».

Ранее Макрон заявил, что у него нет причин для звонка российскому коллеге Владимиру Путину, однако он возьмет трубку, если российский лидер сам ему позвонит.