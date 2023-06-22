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Вучич упрекнул ЕС в разном отношении к суверенитету Сербии и Украины

Вучич: ЕС по-разному относится к суверенитету Украины и Сербии, это право сильного

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Tomas Tkacik/Andreas Gora/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Евросоюз в двойных стандартах после переговоров по Косово в Брюсселе и заявил, что ситуация в Косово «зашла слишком далеко», передает Танюг.

Сербский лидер назвал нецелесообразными переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти напрямую. Из-за его решения представитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провели отдельные переговоры с Вучичем и Курти.

Сербский лидер подчеркнул, что он все еще привержен диалогу, поскольку он «исцеляет», однако отметил, что для большого числа стран ЕС Косово – независимая страна.

«Мы должны понимать, что это их ребенок, они его создали и заботились о нем с пеленок. Ну, немного подрос, подросток теперь озорной, они думаю, что у него такой буйный период, и он допускает опасные выходки, но его все равно защищают», — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, в Брюсселе используют резолюцию 1244 и Устав ООН для обоснования своих шагов, когда это удобно. Однако, по его мнению, по существу европейским лидерам «плевать на резолюцию 1244 и на Устав ООН», в которых гарантируется суверенитет Югославии и Сербии как ее правопреемницы.

«Все, что справедливо для Украины, не действует для Сербии, но это право сильного, к которому мы должны привыкнуть», — заявил Вучич, указывая на то, что суверенитет Сербии в Крыму и ЛДНР для Евросоюза непререкаем, а Косово в видении Брюсселя более не является частью Сербии.

Ранее Вучич назвал ситуацию в Косово самой сложной за 24 года.

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