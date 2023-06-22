Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС сделает исключения из антироссийских санкций ради Венгрии

ЕС сделает 14 исключений из 11-го пакета санкций против РФ для Венгрии

close
100%
Depositphotos

Евросоюз сделает 14 исключений из 11-го пакета санкций против России для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта, сообщает Bloomberg.

В частности, из-под санкций будут исключены некоторые элементы российского оборудования, включая защитные стекла, ряд устройств и клапанов, а также услуги по техническому обслуживанию.

Ранее сообщалось, что в 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет инструмент, препятствующий обходу введенных ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

До этого представительство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета санкций против России. Оформление новых ограничительных мер завершится к 23 июня, затем они будут официально опубликованы.

Принятые в феврале санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях