ЕС сделает исключения из антироссийских санкций ради Венгрии

Евросоюз сделает 14 исключений из 11-го пакета санкций против России для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта, сообщает Bloomberg.

В частности, из-под санкций будут исключены некоторые элементы российского оборудования, включая защитные стекла, ряд устройств и клапанов, а также услуги по техническому обслуживанию.

Ранее сообщалось, что в 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет инструмент, препятствующий обходу введенных ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

До этого представительство Швеции в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран — членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета санкций против России. Оформление новых ограничительных мер завершится к 23 июня, затем они будут официально опубликованы.

Принятые в феврале санкции ЕС в отношении РФ включают ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц из России.