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The Economist: США изолированы в НАТО из-за позиции по Украине

The Economist: США не обещают Украине вступление в НАТО во избежание ядерной эскалации

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Olivier Matthys/AP

Издание The Economist пишет, что США, в отличие от ряда европейских государств, отказываются предоставить Украине гарантии вступления в НАТО.

Отмечается, что из-за такой позиции «Америка оказывается необычайно изолированной в трансатлантическом альянсе, который она основала и в котором долгое время доминировала».

Журналисты издания напомнили, что в 2008 году Америка весьма рьяно выступала за расширение НАТО , настаивая на том, чтобы Украине был предоставлен план действий по вступлению в Альянс.

Бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер объяснил изменение позиции Вашингтона тем, что в 2008 году «идея войны между НАТО и Россией казалась «абсурдной»; а сегодня это не так».

«Если статья 5 что-то значит, то признание Украины будет равносильно обещанию НАТО воевать на ее стороне. Это то, чего Байден избегал, опасаясь ядерной эскалации и даже третьей мировой войны», — пишет издание.

Ранее глава администрации Зеленского Алексей Ермак заявил, что Киев ждет от НАТО приглашения с открытой датой.

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