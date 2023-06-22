«Это выгодно»: политолог рассказал, почему Запад выделяет новые пакеты помощи Украине

Новые пакеты финансовой помощи, которые страны Запада оказывают Украине, предоставляются не только для поддержки страны, но и для тех, кто желает нажиться на конфликте. Такое мнение телеканалу «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Всемирный банк находится в Вашингтоне и остается под жестким влиянием американцев: если представители США прикажут что-то сделать, то [финансовая организация это сделает]. <...> Есть люди, которые очень хорошо наживаются на конфликте», — считает Светов.

По его мнению, банк выделяет средства не только на военную помощь, но также и на выплаты зарплат украинским чиновникам и на функционирование государственной власти Украины. Он также отметил, что самому Всемирному банку скорее всего это тоже выгодно.

22 июня Всемирный банк объявил в о предоставлении Украине помощи в размере $1,75 млрд. Отмечалось, что эти деньги пойдут на сферу здравоохранения и образования. Также с них Украина будет выплачивать пенсии, реализовывать программы соцпомощи и платить зарплаты бюджетникам.

Всего с начала спецоперации банк собрал почти $35 млрд в виде чрезвычайного финансирования для Украины.