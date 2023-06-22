В Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке РФ теракта на Запорожской АЭС

Обвинение России в подготовке террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации со стороны президента Украины Владимира Зеленского является очередной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова украинского лидера.

«Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», — сказал Песков.

По его словам, у российской стороны «только что» были контакты с представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции.

Специалисты агентства высоко оценили действия на ЗАЭС и «видели, все, что хотели видеть», отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время запланированы контакты гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева.

«Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов, и МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», — заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что агентство собрало достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС.