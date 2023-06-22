Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о подготовке РФ теракта на Запорожской АЭС

Песков назвал очередной ложью обвинение Зеленского в подготовке Россией теракта на ЗАЭС

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Обвинение России в подготовке террористического акта на Запорожской АЭС с выбросом радиации со стороны президента Украины Владимира Зеленского является очередной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова украинского лидера.

«Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь», — сказал Песков.

По его словам, у российской стороны «только что» были контакты с представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции.

Специалисты агентства высоко оценили действия на ЗАЭС и «видели, все, что хотели видеть», отметил он.

Представитель Кремля добавил, что в ближайшее время запланированы контакты гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева.

«Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов, и МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь», — заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что агентство собрало достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях