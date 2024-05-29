Владелец AliExpress ужесточил условия для российского бизнеса

Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса. Компания перестала принимать оплату с большинства российских карт и отказалась от оформления поставок в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такие меры могут быть продиктованы угрозой вторичных санкций США, допускают эксперты.

«Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов. Для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями живут уже больше двух лет», — отметил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

Теперь желающим продолжить свой бизнес по перепродаже товаров с китайской площадки придется использовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами. При этом непонятно, как товары будут попадать к заказчику в РФ, рассуждает эксперт.

Между тем российский бизнес все чаще стал использовать криптовалюту для расчетов с другими странами. Так, некоторые отечественные компании уже проводят сделки в Tether с Китаем.

Ранее стало известно, что Россия и Китай намерены укреплять контакты по линии банков.