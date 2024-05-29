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В Венгрии назвали безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС

Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей», — сказал политик, в том числе имея ввиду украинский конфликт.

Он призвал забыть об этой «безумной» идее.

По мнению венгерского премьера, Евросоюз не просчитал последствия своего участия в конфликте.

В начале мая Германии на фоне конфликта на Украине призвали к введению обязательной воинской службы для «взрослых обоих полов» ради восполнения дефицита кадров в армии страны. С таким предложением выступил бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.

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