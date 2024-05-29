Экс-игрок «Спартака»: вряд ли «ПСЖ» берет Сафонова на роль третьего вратаря

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать первым номером «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Почему бы Сафонову конкуренцию не выиграть и не стать первым номером? Матвей — зрелый вратарь, первый номер нашей сборной. Думаю, его берут для того, чтобы он играл, а не просто в команде находился», — сказал Мор.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее трансфер Сафонова в «ПСЖ» признали удачным.