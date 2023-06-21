В МИД РФ предупредили Данию о последствиях обучения украинских пилотов на F-16

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что решение Дании и других стран-членов НАТО обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 приведет к эскалации конфликта. Заявление было сделано дипломатом в комментарии датскому телеканалу «ТВ-2» и опубликовано в Telegram-канале посольства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Датский арсенал дипломатических инструментов пуст, что свидетельствует о заинтересованности Копенгагена в дальнейшем кровопролитии на Украине», — отметил посол. По словам Барбина, в Копенгагене не учитывают тот факт, что поставки вооружений и поддержка продолжения боевых действий не ведут к миру.

Он также заявил, что обсуждение возможности поставок F-16 на Украину «приведет к еще большей эскалации конфликта и увеличивает риск прямого в него вовлечения стран НАТО».

Ранее глава Минобороны Дании Поульсен заявил, что страна намерена передать Украине истребители F-16.

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контактная группа по Украине под руководством США обсудит подготовку украинских пилотов для истребителей F-16.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.