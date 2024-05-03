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В отношении духовного центра «Фалунь дафа» возбуждено дело

СК возбудил дело о незаконной деятельности в России центра «Фалунь дафа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за незаконной деятельности организации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь дафа», которую в России признали нежелательной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка СК РФ по Москве.

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

Отмечается, что речь идет о деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

До этого сообщалось, что в Москве после обысков задержали последователей запрещенной китайской секты.

Секта «Фалуньгун» была образована в 1992 году в Китае учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать госпереворот в Китае. После неудачи Ли Хунчжи скрылся в США.

Преследование Фалуньгун в Китае началось в 1999 году со стороны руководства КНР. Ряд авторов определяет Фалуньгун как секту, с чем не согласны апологеты движения.

Ранее Россия признала нежелательными шесть организаций из США и одну из Британии.

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