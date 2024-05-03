Емельяненко приедет на ЧЕ по самбо в Сербии

Четырехкратный чемпион мир по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко посетит чемпионат Европы по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

«В ходе визита Федор Емельяненко не только посетит соревнования, но и проведет мастер-класс для представителей различных видов единоборств, прочитает лекцию для студентов спортивных специальностей, а также пообщается с журналистами. Пресс-конференция с участием легенды самбо и смешанных единоборств пройдет в Белграде 8 мая, накануне старта континентального чемпионата», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы пройдет в сербском Нови-Саде 9-12 мая. Ожидается, что участие в турнире примет представители 30 стран. При этом для боевых самбистов этот турнир будет одним из этапов отбора на Всемирные игры, проведение которых запланировано на 7-17 августа 2025 года в китайском Чэнду.

На чемпионате Европы будут проходить соревнования по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Кроме того, состоятся турниры по спортивному самбо для юношей и юниоров.

Ранее реванш Дацика и Емельяненко был отменен из-за угрозы теракта.