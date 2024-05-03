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В России вырос спрос на готовые дома из дерева

Спрос на готовые дома из дерева среди россиян в 2024 году вырос на 10-15%

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Take Photo/Shutterstock

Спрос на готовые дома из дерева в России вырос на 10-15% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказали ТАСС в Ассоциации деревянного домостроения.

Интерес россиян к этому виду жилья подогрело скорое окончание льготных ипотечных программ, отмечает директор по стратегическому развитию ассоциации, руководитель строительной компании Семен Гоглев.

«Со второй половины 2024 мы ожидаем некоторое затишье непосредственно при оформлении договоров в связи с новыми условиями различных видов ипотеки. Когда компании и потребители адаптируются, спрос вновь выйдет на свой стабильный уровень», — отметили в ассоциации.

До этого стало известно, что за последний год число россиян, решивших строить дом своими силами, рекордно выросло — более чем в два раза. Такая динамика связана с возможностью получить льготную ипотеку под этот вид жилья, а также с подорожанием готовых загородных объектов на 15-17%, поясняют эксперты.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов к лету.

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