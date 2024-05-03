Орбан заявил, что Венгрия 20 лет назад вступала в совсем другой Евросоюз

Венгрия в 2004 году вступила не в тот ЕС, каким он предстает сегодня, в этой связи Будапешт намерен следовать стратегии расширения экономического сотрудничества со странами Азии и Африки. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Как отметил глава венгерского кабмина, 20 лет назад в рамках Евросоюза речи не шло о появлении миллионов мигрантов на континенте и распаде традиционных ценностей. Тогда, заявил Орбан, не оказывали давление на государства, где в конституции прописано, что семья является союзом мужчины и женщины.

Венгерский премьер подчеркнул, что на этом фоне неслучайно, что Будапешт активно развивает торгово-экономические связи с Африкой и Центральной Азией. «Неслучайно на следующей неделе в Венгрию приезжает президент Китая», — добавил Орбан.

До этого Орбан заявил, что разговоры лидеров стран Евросоюза о войне в Европе показывают их реальные намерения.

Ранее в Венгрии рассказали о роли, которую отводит США Центральной Европе в борьбе с РФ.