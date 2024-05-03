Игрок «Ростова» о вылете из Кубка: у нас не было опасений по поводу «Балтики»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал поражение команды в матче1/2 финала Пути регионов Кубка России от калининградской «Балтики» со счетом 0:1, передает «Спорт-Экспресс».

«Опасений не было. Мы знали, что это хорошая команда, хорошо прессингует и в целом набрала ход. Получился достаточно интересный матч. У нас было много моментов. Мы, к сожалению, их не реализовали», — сказал Чернов.

В финале Пути регионов турнира калининградский клуб, который возглавляет бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, сразится со столичным «Спартаком», который на этой же стадии выбил московское «Динамо», обыграв его со счетом 2:0.

«Балтика» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на 13-м месте, набрав за 26 туров 26 баллов. «Ростов» располагается на седьмой позиции, имея в активе 50 очков.

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