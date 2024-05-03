В Казани состоится Летний книжный фестиваль в арт-центре «Смена»

В Казани пройдет Летний книжный фестиваль на площадке арт-центра «Смена». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выставка пройдет 8 и 9 июня. В программе мероприятия лекции, мастер-классы, встречи с авторами, презентации новых произведений, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры, а также многие другие события.

На Летнем фестивале представят широкую образовательную программу, подготовленную совместно со многими крупными федеральными и региональными партнерами, среди которых такие крупные музеи современного искусства, как Музей современного искусства «Гараж», «Галеев-Галерея», Дом культуры «ГЭС-2» и другие.

Также будет значительно расширена детская программа фестиваля. Маленьким читателям и их родителям предложат выбрать книги и послушать лекции о произведениях, не переживая за их содержание. В этом гостям мероприятия помогут педагоги, иллюстраторы детских книг и другие специалисты в области литературы.

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