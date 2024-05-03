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Эксперт объяснил, как возвращение релокантов повлияет на благосостояние России

Экономист Пронько: возвращение релокантов пойдет на пользу экономике РФ

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Shutterstock

Экономический обозреватель Юрий Пронько в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой говорится о влиянии вернувшихся релокантов на экономику России. По мнению эксперта, возвращение соотечественников идет стране только на пользу.

«Каждый отъехавший — это потеря страны, каждый вернувшийся — это ее усиление. Да, у каждого из нас свое мнение, что ценно, у каждого своя позиция. <...> Однако Россия — наша Родина, а это главное. Не знаю, как вы, но я очень рад, что наши люди возвращаются», — сказал Пронько.

Как пишет Bloomberg, экономическая активность вернувшихся в Россию релокантов обеспечила до трети роста экономики РФ в 2023 году. Тысячи вернувшихся экспатриантов помогают России пережить санкции и добиться хороших экономических показателей, сообщает издание.

Вернувшиеся мигранты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, они повышают активность внутри страны тем, что тратят свои доходы в РФ, а не за границей, отметил экономист Алексей Исаков.

Ранее стало известно, сколько российских фрилансеров находятся за рубежом.

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