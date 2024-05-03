В подполье заявили об ударе по складам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины с боекомплектом в городе Чугуев Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники.

Он сообщил, что в 11:40 в городе, который находится в 50 км от Харькова, прозвучали два взрыва.

«По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — сказал координатор подполья.

Ссылаясь на жителей Харькова, Лебедев также заявил, что взрывы были такой мощности, что их слышали в Слободском районе города в 20 км от Чугуева.

По некоторым данным, склады, где украинские войска накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве, добавил он.

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщало, что экипажи вертолетов Ми-28НМ ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне работы группировки «Юг».

Ранее российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ.