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В Казахстане выдвинули предложение по переговорам по Сирии

МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в «астанинском» формате

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Pavel Mikheyev/Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу «астанинских» переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в этом формате. Об этом Тумыш сообщил на пленарном заседании по итогам 20-го раунда переговоров в Казахстане, передает РИА Новости.

«Предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках «астанинского» процесса по Сирии. Просим включить это решение в совместное заявление», — сказал он.

Тумыш объяснил эту инициативу в том числе «возвращением Сирии в арабскую семью».

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Казахстане, сообщало, что Российская Федерация, Иран, Сирия и Турция намерены провести еще одну встречу на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу отношений Дамаска и Анкары.

20 июня, в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии.

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