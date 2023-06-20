Кулеба встретился с Блинкеном в Лондоне

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Лондоне переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, на которых обсуждался вопрос обеспечения украинского контрнаступления, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба провел в Лондоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что дипломаты обсудили новые решения в обеспечении украинского контрнаступления, а также подготовку решений саммита НАТО в Вильнюсе о перспективах членства Украины и расширение мировой коалиции в поддержку формулы мира.

13 мая Блинкен и Кулеба обсуждали подготовку к контрнаступлению украинской армии по телефону.

Также в мае американский госсекретарь заявил, что Украина получила от западных стран все необходимые для успешного контрнаступления вооружения. А глава украинского МИД заявил, что в случае неудачи контрнаступления Украина попытается организовать еще одно.