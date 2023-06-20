В Кремле заявили, что Путин проведет совещание о развитии внутренних водных путей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин намерен провести масштабное совещание о развитии внутренних водных путей. Его слова передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что тема развития внутренних водных путей является очень важной.

«Сегодня президент будет заниматься очень важной темой — вопросами развития водотранспортной системы страны, в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров», — поделился Песков.

Он добавил, что совещание состоится 20 июня.

Ранее Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Отмечается, что после того, как Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России, Азовское море и Керченский пролив стали внутренними водами России. В связи с этим Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азовского моря и Керченского пролива.