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Глава Минобороны Украины оценил версию о причастности Киева к диверсии на газопроводах

Резников назвал подрывом доверия к Киеву версию о причастности к диверсии на газопроводах

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TT News Agency/Fredrik Sandberg/Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что публикации о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» направлены на подрыв поддержки Украины со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью «Настоящему времени» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Подобные публикации я связываю с желанием перестать помогать Украине», — сказал он.

Резников отметил, цель таких публикаций в том, чтобы «понизить уровень доверия» между военно-политическим руководством Украины и их партнерами в других странах.

«У нас нет никакой цели! Ни экономической, ни политической», — заявил он, подчеркнув, что Киев не причастен к диверсиям на газопроводах.

Ранее издание Politico написало о том, что подготовкой операции по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» руководил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники также писало о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». До этого сообщалось, что Киев мог знать о том, что информация о подготовке операции просочилась в западные спецслужбы.

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