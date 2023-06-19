Молдавия намерена свернуть деятельность в рамках СНГ

Директор второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) МИД РФ Алексей Полищук заявил, что власти Молдавии сворачивают деятельность в рамках организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Полищука, официальный Кишинев не принимает участия в заседаниях органов СНГ и не выплачивают взносы в бюджет содружества. Также был начат процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

«Они (власти Молдавии. — «Газета.Ru») отстранились от участия в заседаниях его ключевых органов, запустили процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи, отказались от реализации программы «Культурные столицы Содружества» в Комрате, не выплачивают взнос в бюджет СНГ», — пояснил дипломат.

Ранее компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData) провела опрос, который показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ.