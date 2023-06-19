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Молдавия намерена свернуть деятельность в рамках СНГ

МИД РФ: молдавские власти сворачивают работу в рамках СНГ

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Vladislav Culiomza/Reuters

Директор второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) МИД РФ Алексей Полищук заявил, что власти Молдавии сворачивают деятельность в рамках организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Полищука, официальный Кишинев не принимает участия в заседаниях органов СНГ и не выплачивают взносы в бюджет содружества. Также был начат процесс денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

«Они (власти Молдавии. — «Газета.Ru») отстранились от участия в заседаниях его ключевых органов, запустили процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи, отказались от реализации программы «Культурные столицы Содружества» в Комрате, не выплачивают взнос в бюджет СНГ», — пояснил дипломат.

Ранее компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData) провела опрос, который показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ.

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