Лукашенко пообещал провести в Белоруссии честные выборы президента, не как в США

Президентские выборы в Белоруссии, которые назначены на 2024 год, пройдут честно и не будут похожи на голосование в США. Такое заявление сделал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В понедельник, 19 июня, политик встретился с главой Центрального избирательного комитета страны Игорем Карпенко. При этом в ходе беседы он отметил, что в настоящее время 80% населения поддерживают выбранный правительством курс.

Как рассказал белорусский лидер, в подходящее время Минск начнет рассылать приглашения иностранным наблюдателям. Он подчеркнул, что властям республики «прятать нечего».

«Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы», — цитирует ФАН Лукашенко.