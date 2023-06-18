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Блинкен откровенно поговорил с главой МИД Китая Цинь Ганом

Госдеп: Блинкен и глава МИД КНР провели откровенные и конструктивные переговоры в Пекине

В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом сообщается на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом», — отметил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

В рамках встречи Блинкен подчеркнул важность дипломатии, а также поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов. В свою очередь Цинь Ган выразил важность содействия обменами мнениями между США и КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в Twitter, что возможный военный конфликт между КНР и США может быть спровоцирован только США.

Поводом для заявлений Чуньин стала статья Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к словам Блинкена».

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