Блинкен откровенно поговорил с главой МИД Китая Цинь Ганом

В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом сообщается на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом», — отметил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

В рамках встречи Блинкен подчеркнул важность дипломатии, а также поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов. В свою очередь Цинь Ган выразил важность содействия обменами мнениями между США и КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в Twitter, что возможный военный конфликт между КНР и США может быть спровоцирован только США.

Поводом для заявлений Чуньин стала статья Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к словам Блинкена».