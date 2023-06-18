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МИД Китая предупредил США о риске военного конфликта

В МИД Китая допустили возможность военного конфликта с США из-за провокаций Вашингтона

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в Twitter, что возможный военный конфликт между КНР и США может быть спровоцирован только США.

«Если между Китаем и США и вспыхнет неожиданный военный конфликт, он точно не будет спровоцирован провокативными шагами Китая вроде отправки военных кораблей и истребителей к Лос-Анджелесу или куда-то к побережью Калифорнии. Он скорее будет спровоцирован отправкой американского военного флота и авиации к территории Китая. В отношениях со страной такого масштаба как Китай, главное правило — взаимное уважение», — подчеркнула представительница МИД КНР.

Поводом для заявлений Чуньин стала статья Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к словам Блинкена». По словам китайского дипломата, у китайских читателей она воспринимается как попытка шантажа. Автора статьи Пэя Миньсина дипломат призвала учить историю и географию.

Ранее в США заявили об отсутствии масштабной поддержки ВС России со стороны Китая.

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